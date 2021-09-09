МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ поставил задачу властям регионов актуализировать прогнозы сбора картофеля и овощей открытого грунта и выработать меры для наращивания посевных площадей под этими культурами, говорится в сообщении министерства. Ведомства проработают меры по снижению стоимости перевозки овощей

Развитие подотраслей овощеводства и картофелеводства обсуждалось в среду на совещании у первого замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова с руководителями региональных органов управления АПК, Россельхозцентра и Госсорткомиссии.

"По итогам совещания перед субъектами поставлены задачи по актуализации прогноза производства картофеля и овощей открытого грунта, а также проведению комплекса мер, направленных на увеличение посевных площадей под культурами, в том числе, за счет введения в оборот неиспользуемой пашни и проведения мелиоративных работ", — говорится в сообщении.

Руководители региональных ведомств АПК доложили о ходе уборочной кампании: так, сегодня в целом по стране в открытом грунте собрано 1,5 миллиона тонн овощей и накопано 1,3 миллиона тонн картофеля, работы проходят в штатном режиме. "Магнит" и "Пятерочку" обвинили в монопольно высоких ценах на овощи

"Особое внимание было уделено совершенствованию мер господдержки, в том числе отнесению регионами овощеводства открытого грунта к приоритетной подотрасли в рамках "стимулирующей субсидии", — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны является наращивание производства картофеля и овощей "борщевого набора": согласно прогнозу Минсельхоза, к 2025 году их валовый сбор увеличится на 10% к показателю 2020 года — в частности, овощей открытого грунта — порядка 5,9 миллиона тонн, картофеля – 7,5 миллиона тонн.

Наращиванию производства будут способствовать расширение посевных площадей и использование районированных семян, а наибольший прирост, согласно пресс-релизу, ожидается в Московской, Волгоградской, Воронежской, Астраханской областях и Республике Башкортостан.