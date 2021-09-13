МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Россельхознадзор провел переговоры с государственной инспекцией по карантину растений при кабинете министров Узбекистана по поводу поставок фруктов в Россию, сообщив о выявлении опасного грибкового заболевания в узбекских нектаринах, говорится в сообщении ведомства. Отклонения норм безопасности у арбузов в магазине Москвы не выявили

"Российская сторона сообщила, что выявила в партиях узбекских нектаринов карантинное для стран-членов ЕАЭС грибковое заболевание – бурую монилиозную гниль (Monilinia fructicola)", — говорится в сообщении.

Российская сторона отметила, что ранее этот карантинный объект не выявлялся в узбекских фруктах, и попросила провести расследование, чтобы выяснить происхождение продукции и обеспечить поставки в Россию только тех из них, которые выращены на территориях, свободных от заболевания.

Ведомство в ходе переговоров подчеркнуло, что бурая монилиозная гниль поражает не только косточковые, но и семечковые культуры, которые также должны быть тщательно проверены узбекской стороной.

"Еще одной темой диалога стали участившиеся обнаружения в узбекской продукции восточной плодожорки (Grapholitha molesta Busck.). Узбекская сторона подтвердила возросшее количество полученных от стран-импортеров нотификаций о выявлении данного насекомого и заверила, что намерена скорректировать программу контроля его распространения", — говорится в сообщении.

Россельхознадзор также ранее сообщал, что обеспокоен выявлением бурой монилиозной гнили в партиях нектаринов и абрикосов, поступивших из Азербайджана.