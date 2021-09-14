МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Страны СНГ увеличили поставки в Россию овощей, входящих в состав "борщевого набора": картофеля в 2,6 раза, свеклы на 17%, а моркови на 14%, сообщил Россельхознадзор. Ведомства проработают меры по снижению стоимости перевозки овощей

"По данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус-Фито", в 2021 году по состоянию на 12 сентября страны СНГ увеличили поставки в Россию картофеля, моркови и свеклы, входящих в состав "борщевого набора", — говорится в сообщении.

Поставки картофеля выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 214,8 тысячи тонн. Основные страны-экспортеры этой культуры в Россию — Белоруссия, поставки из которой составили 98,3 тысячи тонн (рост в 10,7 раза), а также Азербайджан и Армения, которые отгрузили 84,7 тысячи тонн (рост в 1,2 раза) и 28,9 тысячи тонн картофеля (рост в 71,1 раза).

Объем ввоза в Россию моркови из стран СНГ к этой дате вырос на 14%, до 90,3 тысячи тонн. Основные страны-экспортеры — Белоруссия (65,4 тысячи тонн, +9,6%), Киргизия (12,7 тысячи тонн, +43,3%), Казахстан (6,6 тысячи тонн, +19,1%). Также морковь на территорию России поставляли Узбекистан, Азербайджан и Туркмения и присоединившаяся к ним в 2021 году Молдавия, из которой было ввезено более 1 тысячи тонн.

Экспорт в Россию свеклы из стран Содружества вырос на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 17,3 тысячи тонн. Ведущий поставщик свеклы – Белоруссия, из которой ввезено 12,5 тысячи тонн (рост на 17,9%). Также свеклу отправляют Узбекистан и Казахстан — поставки составили 2,4 тысячи тонн и 1,2 тысячи тонн соответственно, уточнило ведомство.