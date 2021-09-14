МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Площадь под озимыми зерновыми и масличными культурами в России под урожай 2022 года составит порядка 19,5 миллиона гектаров, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам заседания оперштаба в министерстве, которое провел глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Сейчас в активной фазе озимый сев. По планам площадь под озимыми зерновыми и масличными составит порядка 19,5 миллиона гектаров. Министр отметил, что работу следует также провести на высоком качественном уровне", — сообщает Минсельхоз.

По оперативным данным органов управления АПК российских регионов, по состоянию на 14 сентября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры в России обмолочены с площади 37,2 миллиона гектаров, собрано 98,9 миллиона тонн зерна.

По словам главы Минсельхоза, в текущем году в связи с погодными условиями уборка проходит напряженно.

"Наша общая задача — завершить работы в оптимальные агротехнологические сроки, минимизировав потери урожая. В целом хочу сказать, что, несмотря на все объективные трудности, рассчитываем на достойный урожай и выполнение индикаторов госпрограммы", — сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.

В ходе заседания была затронута тема чрезвычайных ситуаций природного характера. Минсельхоз указывает, что в 2021 году соответствующий режим на региональном уровне вводился в 14 регионах страны.

Согласно действующему законодательству, компенсация ущерба аграриям в настоящее время осуществляется за счет возмещения по договорам страхования, заключенным с господдержкой.

"По словам Дмитрия Патрушева, отрасль ежегодно несет существенные потери от природных катаклизмов, в связи с чем страхование посевов и поголовья сельхозживотных приобретает максимальную значимость. Он призвал регионы активизировать данное направление, подчеркнув, что страхование с господдержкой — гарантированный путь защиты имущественных интересов аграриев", — отмечает министерство.