МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию на 12 сентября составил 21,74 миллиарда долларов, что на 16,6% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе России. Эксперты ожидают рост пошлины на экспорт пшеницы из России

В том числе экспорт зерна из России вырос на 13,6%, до 6,582 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 9,1%, до 3,653 миллиарда. Поставки масложировой продукции увеличились на 45,3 до 4,682 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности возрос на 7,3%, до 2,911 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 27,4%, до 990 миллионов.

На первом месте среди покупателей российской сельхозпродукции — Турция с долей 12,5%, которая нарастила импорт на 33,1%, до 2,713 миллиарда долларов. На втором месте — Евросоюз, увеличивший закупки на 32,3%, до 2,504 миллиарда долларов. Доля стран ЕС в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составляет 11,5%.

На третьем месте — Китай: экспорт в эту страну снизился на 7,2% и на данный момент составляет 2,413 миллиарда долларов, доля в общем объеме — 11,1%. В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Саудовская Аравия.

По оценке "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в прошлом году составили 30,658 миллиарда долларов.