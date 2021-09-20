МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Садоводам запретят держать кур, уток, индюков, коз, поросят и прочую мелкую сельхоз живность — такое принципиальное решение вынес Верховный суд России по результатам рассмотрения обращения жительницы Волгограда гражданки К., сообщает "Российская газета". "Газпром" не забронировал дополнительный транзит через Украину на октябрь

А все началось с того, что Государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель обнаружила на ее участке курятник. Издание не сообщает, был ли это плановый рейд в поисках нелегальных нашестов, или куры своим кудахтаньем достали соседей, а те пожаловались властям. Главное, что де-юре участок женщины предназначен для садоводства. Использование земли не по целевому назначению — административное правонарушение. Штраф в этом случае назначается в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но — не менее десяти тысяч рублей.

Правда, владелицы курятника из Волгограда, обратившейся в Верховный суд в поисках правды, повезло. Поскольку кадастровая стоимость ее участка оказалась не определена, то ей выписали штраф по минимуму — 10 тысяч рублей.

По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, которые приводятся в "РГ", сущность и порядок использования земельного участка определяет категории земель, к которому они приписан, и вид их разрешенного использования. Нарушение влечет за собой ответственность, а иное использование не допускается. То есть завести птицеферму на своем участке нельзя без данного вида разрешенного использования.

Кроме того, на муниципальном уровне власти также устанавливают Правила землепользования и застройки, соответствие которым обязательно. Согласно закону, садовый участок предназначен для отдыха граждан и (или) выращивания ими для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей, сообщила член АЮР.

Иными словами, гараж в яблоневом саду законен, а курятник или свинарник — нет. Правда, исключение сделали для пчеловодов. Им разрешили на садовых землях ставить ульи. Видимо, власти посчитали, что у пчел больше оснований находится в саду, чем у хрюшек или несушек.