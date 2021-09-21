МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение Минсельхоза повысить ставки сбора за пользование водными биоресурсами, пишет газета "Ведомости".

В частности, в кабмине ожидают роста поступлений от налога в бюджет на 20%.

Согласно проекту закона, стоимость тонны выловленного минтая в Охотском море вырастет с 3,5 тысячи рублей до 4,3 тысячи рублей. Горбуши — с 3,5 тысячи до 7,9 тысячи рублей, камчатского краба — с 35 тысяч до 80 тысяч рублей.

Помимо этого планируется ежегодная индексация ставки.

Планируется до 2025 года сохранить льготы для градо- и поселкообразующих предприятий в размере 15% от ставки сбора.

Издание отмечает, что часть компаний смогут по-прежнему рассчитывать на налоговый вычет в 85% от ставки.

Поправки в Налоговый кодекс России могут увеличить поступления в бюджет от сбора за пользование водными биоресурсами в 10 раз — с 2,2 миллиарда до 21 миллиарда рублей.

При этом налоги рыбной отрасли в целом должны вырасти на 20% и составить 89 миллиардов рублей.

В Росрыболовстве объясняют необходимость этих изменений тем, что ставки не пересматривались с 2008 года.