МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию на 19 сентября составил 22,382 миллиарда долларов, что на 18,2% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Спрогнозирована ситуация с ценами на гречку в России

В том числе экспорт зерна из России вырос на 13,9%, до 6,882 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 10,7%, до 3,795 миллиарда. Поставки масложировой продукции увеличились на 44,5%, до 4,721 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности возрос на 7,1%, до 2,974 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 27,7%, до 1,013 миллиарда.

На первом месте среди покупателей российской сельхозпродукции — Турция с долей 12,6%, которая нарастила импорт на 33,9%, до 2,827 миллиарда долларов. На втором месте — Евросоюз, увеличивший закупки на 32,5%, до 2,583 миллиарда долларов. Доля стран ЕС в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составляет 11,5%.

На третьем месте — Китай: экспорт в эту страну снизился на 7,4% и на данный момент составляет 2,465 миллиарда долларов, доля в общем объеме — 11%. В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Саудовская Аравия.

По оценке "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в прошлом году составили 30,658 миллиарда долларов.