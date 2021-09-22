МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Дефицита твердой пшеницы, которая используется для производства макарон, в России не наблюдается, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ. В Руспродсоюзе рассказали, от чего зависит цена на макароны

"Дефицита данной продукции на внутреннем рынке не наблюдается", — говорится в сообщении пресс-службы министерства. Там также добавили, что в настоящее время для наращивания объемов производства министерством прорабатывается вопрос расширения мер господдержки аграриев в рамках компенсирующей и стимулирующей субсидий.

В пресс-службе напомнили, что в прошлом году посевные площади в стране под твердыми сортами культуры составляли 620 тысяч гектаров, было собрано 740 тысяч тонн твердой пшеницы — достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны.

При этом посевные площади под урожай 2021 года расширены до 680 тысяч гектаров. По данным "Центра оценки качества зерна", на 20 сентября в ключевых обследуемых регионах собрано 326 тысяч тонн твердой пшеницы (в прошлом году — 262,9 тысячи тонн). Качество — выше прошлогоднего: 65% обследованного зерна относится к третьему классу, на аналогичную дату 2020 года показатель был на уровне 32%. Россия с начала года увеличила экспорт сельхозпродукции на 18,2%

Кроме того, продолжили в пресс-службе министерства, экспорт твердой пшеницы снизился при одновременном росте объема импорта: так, с 1 января по 12 сентября текущего года за рубеж отгружено 62,6 тысячи тонн твердой пшеницы (85 тысяч тонн за аналогичный период 2020 года), импорт составил 96,3 тысячи тонн (65,4 тысячи тонн в прошлом году).

Производители макаронных изделий РФ на прошлой неделе обратились к правительству страны с просьбой ввести на год пошлину на экспорт твердой пшеницы для того, чтобы сдержать рост ее стоимости на российском рынке.