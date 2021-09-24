МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Климатические изменения происходят во всем мире, самым непосредственным образом затрагивая и Россию, в этой связи АПК страны неизбежно столкнется с рядом серьезных вызовов, заявила на конференции "Растениеводство России" директор по аграрной политике институт агроисследований ВШЭ Евгения Серова. Россия с 29 сентября повысит пошлину на экспорт пшеницы

"Первый (риск агроклиматического смещения — ред) — географический. В среднем по больнице нам хорошо, но зоны (земледелия — ред.) будут смещаться в места, где никогда не производили — а там нет кадров, инфраструктуры, технологий. Во-вторых, это зоны далеко находятся от портов и мест потребления, что означает удорожание продукции", — сказала Серова, приведя в качестве примера возможную ситуацию, если пшеница будет выращиваться в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре.

С другой стороны, продолжила она, в регионах традиционного земледелия, например, в Поволжье, условия производства из-за засух и наводнений могут ухудшаться, и к этому придется приспосабливаться технологически. "Уже сегодня мы видим необходимость серьезной работы с мелиорацией, это тоже некий ответ на климатические изменения: другие севообороты, другая селекция — это потребует инвестирования, и это среднесрочное явление", — сказала она.

"Все это приведет к последствиям социальным: и географические, и технологические последствия приведут к подорожанию продовольствия — что бы мы ни делали, потому что будет удорожаться технологии, будет более дорогой логистика", — считает Серова. Россия с начала года увеличила экспорт сельхозпродукции на 18,2%

В свою очередь гендиректор Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Дмитрий Рылько заметил, что на фоне климатических изменений изменение маржинальности АПК по ключевым регионам России, которое должно было произойти через три-пять лет, происходит уже сейчас. Так, южные регионы уже не приносят аграриям сверхрекордные доходности, отдельные регионы Западного Черноземья, например, Курская область — в прибыли, но уже ниже в доходности соседней Украины.

В тяжелой ситуации с доходностью, по причине дорогой логистики и невысокой урожайности — территории от Тамбова и правее, с концентрацией на Южном Урале. "Погода сделала свое дело. Урал уже протестирован, Поволжье не в очень хороших условиях, восточная часть Центрального Черноземья по ряду культур тоже попала под раздачу, и не в лучшей форме", — сказал Рылько.