МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Природные катаклизмы повлияли на снижение сбора зерна в России, и по сравнению с прошлым годом он может составить 118,7 миллиона тонн, в том числе 74,7 миллиона тонн пшеницы, сообщил на конференции "Растениеводство России" директор департамента стратегического маркетинга "Русагротранса" Игорь Павенский. Эксперт назвала риски для российского АПК из-за изменения климата

"В целом расчетно получается 118,7 миллиона тонн зерна против второго рекордного сбора в 133,5 миллиона тонн в прошлом году, и 74,7 миллиона тонн пшеницы — против 85,9 миллиона тонн в прошлом году, когда в РФ был собран третий урожай в истории после 2017 и 2020 года", — сказал Павенский. Сбор ячменя может составить 17,8 миллиона тонн (20,9 миллиона тонн в прошлом году), кукурузы — оценивается в 14 миллионов тонн против 13,9 миллиона тонн, добавил он.

Озимые, погибшие на площади 2,2 миллиона гектаров, согласно последним данным Росстата, стали самой большой потерей с 2015 года, и были замещены пересевом на площади 1,3 миллиона гектаров, продолжил Павенский, но ситуация все равно сказалась на валовом сборе пшеницы. Он также отметил, что осенняя засуха и аномальные температуры июля и середины июня сильно сказались на Северной Волге и Урале.

"Возможно, финальные цифры Росстата будут выше на 1-1,5 миллиона тонн. Тут многое зависит от рефракции, окончательных подсчетов — сейчас, помимо Юга, еще и Сибирь идет с рекордной урожайностью — Алтай, Красноярск. Но там уборка продолжается, и начались дожди", — сказал эксперт, предположив, что Cибирь по сбору может выйти на уровень выше всех последних лет начиная с 2009 года. Россия с 29 сентября повысит пошлину на экспорт пшеницы

Эксперт также дал оценки экспорта этих культур в 2021-2022 сельскохозяйственному году (начался 1 июля): потенциал экспорта зерна и зернобобовых — 42-44 миллиона тонн (с учетом ЕАЭС), включая 33-35 миллиона тонн пшеницы, 3,65 миллиона тонн ячменя и 3,2 миллиона тонн кукурузы. В июле-сентябре вывоз зерна и зернобобовых, по расчетам "Русагротранса", может составить около 14,5 миллиона тонн (ниже аналогичного периода прошлого года на 12%), в том числе пшеницы — около 12,2 миллиона тонн (минус 9%) и ячменя — 1,4 миллиона тонн (минус 36%).

Минсельхоз РФ ожидает урожая зерна по итогам текущего года на уровне 127,4 миллиона тонн, пшеницы — 81 миллиона.