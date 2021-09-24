МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российские аграрии по состоянию на 24 сентября собрали 103,8 миллиона тонн зерна в бункерном весе, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 39,5 миллиона гектаров, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пшеница обмолочена с площади 25,8 миллиона гектаров, собрано 73,2 миллиона тонн. Ячмень собран с площади 7,5 миллиона гектаров, намолочено 18 миллионов тонн. Урожай кукурузы составляет 2,2 миллиона тонн, посевы культуры убраны с площади 483,8 тысячи гектаров.

Рис обмолочен с площади 27,9 тысячи гектаров, собрано 173,6 тысячи тонн.

Сбор подсолнечника — 4,3 миллиона тонн, обмолочено 2,7 миллиона гектаров. Рапс обмолочен с площади 1,1 миллиона гектаров, собрано 2,1 миллиона тонн, урожай сои — 1,3 миллиона тонн, культура собрана с площади 786,9 тысячи гектаров.

Сахарная свекла на отчетную дату выкопана с площади 262,8 тысячи гектаров, накопано 9,7 миллиона тонн.

Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 145,1 тысячи гектаров, накопано 3,1 миллиона тонн, урожай овощей в хозяйствах данных категорий — 2,2 миллиона тонн, культуры убраны с площади 99,5 тысячи гектаров.

Сев озимых культур под урожай 2022 года проведен на площади 10,3 миллиона гектаров.

Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне 127,4 миллиона тонн, пшеницы — 81 миллион тонн.