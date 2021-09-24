МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Сбор трех основных масличных культур в России в 2021 году может превысить рекорд 2019 года и составит около 22 миллионов тонн, сообщил на конференции "Растениеводство в России" гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко. Минсельхоз рассказал о собранном урожае зерна и пшеницы

"В целом эти три масличные культуры, из которых делаются жидкие масла, сбор будет больше, чем в 2019 году, в расчете, что и переработка в масло, шрот и жмых будет соответственно выше", — сказал Петриченко.

По его оценке, валовые сборы по этим трем культурам в 2021 году могут сложиться в объеме порядка 22,2 миллиона тонн с 14,3 миллиона гектаров посевных площадей. В том числе, согласно презентации, подсолнечника может быть собрано 14,801 миллиона тонн (13,314 миллиона тонн годом ране), рапса — 2,907 миллиона тонн против 2,572 миллиона тонн, а сои — 4,492 миллиона тонн против 4,308 миллиона тонн в 2020 году.

"Все знают, что у нас в этом году были рекорды по посевным площадям, но погода не всегда позволяла реализовать этот замечательный взлет по посевным", — сказал Петриченко. Предыдущий рекордный показатель, достигнутый в 2019 году, составлял 21,8 миллиона тонн; тогда площадь посевов была 13,21 миллиона гектаров. Эксперт назвала риски для российского АПК из-за изменения климата

Производство подсолнечного масла в сезоне 2021-2022 сельхозгода может составить 6,05 миллиона тонн против ожидаемого уровня в 5,18 миллиона тонн в 2020-2021 производственном сезоне, экспорт — 3,54 миллиона тонн против соответственно 2,7 миллиона тонн.

Петриченко также отметил, что напряженная ситуация на мировом рынке масличных сохраняется, и она так или иначе будет отражаться и на России. "У нас для всего мира, как бы не производили рекорды по сое и подсолнечнику, рынок все равно напряженный, рынок все равно дефицитный: по сое есть некоторое снятие дефицита, но не насыщение, по подсолнечнику — продолжение дефицита, а особенный дефицит в рапсе", — считает эксперт.