МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Югу России нужна новая сельскохозяйственная техника на газомоторном топливе, которая снизит расходы сельхозпроизводителей на ГСМ, считает полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Значительную долю экономики Юга России занимает производство сельхозпродукции, при этом ежегодный рост цен на ГСМ снижает его рентабельность, отметил полпред на совещании по газомоторному топливу, которое провел в Ростовской области председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Очевидно, что для решения проблем целесообразно больше использовать газомоторное топливо, которое намного дешевле нефтегазопродуктов", — сказал Устинов.

По его информации, сельхозтехника, работающая на метане, применяется в Краснодарском крае, но для округа это единичный случай. "При этом, по оценкам специалистов, вложение средств в переоборудование работающей сельхозтехники с высоким процентом износа для работы на газомоторном топливе экономически неэффективно. Сельхозпроизводителям нужна новая техника, работающая на газомоторном топливе", — указал полпред.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что совсем недавно "Ростсельмаш" приступил к строительству в его регионе тракторного завода, и было бы целесообразно уже сейчас обсудить вопрос выпуска там техники на газу, чтобы потом не было необходимости ее переоборудовать.