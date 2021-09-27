МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ договорился с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года, министерство также обратится в Минпромторг для установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства продукции, говорится в сообщении Минсельхоза. Минсельхоз объяснил рост цен на куриное мясо

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел совещание о ситуации в отрасли птицеводства с участием крупнейших производителей, а также представителей Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления АПК.

"Дмитрий Патрушев отметил, что ведомством достигнуты договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции", — говорится в сообщении.