МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зафиксирована на площадке агрохолдинга "Мираторг" в Белгородской области, сообщило управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям. Минсельхоз договорился с производителями о ценах на птицу до конца года

"В результате проведенных лабораторных исследований 30 проб патологического материала, отобранных от свиней, принадлежащих ООО "Мираторг-Белгород" площадка "Бродок-2" (Белгородская область, Корочанский район, хутор Долгий Бродок), выделен генетический материал вируса АЧС. Диагноз установлен 22 сентября 2021 года ФГБУ "Белгородская МВЛ" и подтвержден ФГБУ ВНИИЗЖ", — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что в соответствии с постановлением губернатора Белгородской области был установлен карантин по АЧС на территории площадки "Бродок-2" ООО "Мираторг-Белгород" — эта территория признана эпизоотическим очагом. В радиусе 5 километров от границ эпизоотического очага определена угрожаемая зона, в радиусе 10 километров — зона наблюдения.

"В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней", — добавляет управление Россельхознадзора.