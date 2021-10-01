МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе-августе 2021 года уменьшилось на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в августе сократилось на 10,1%, говорится в докладе Росстата.

В июле текущего года показатель увеличился на 0,9%.

Объем производства сельхозпродукции в августе — как отмечает Росстат, "в связи с более поздним, по сравнению с предыдущим годом, началом уборочных работ" — в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 787,8 миллиарда рублей, в январе-августе — 3,404 триллиона рублей.

В 2020 году производство продукции сельского хозяйства в РФ увеличилось на 1,5% по сравнению с предыдущим годом.

На конец августа поголовье крупного рогатого скота во всех видах хозяйств РФ составляло 18,8 миллиона голов, уменьшившись на 1,4% по сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года, из него коров — 7,9 миллиона голов (на 1,6% меньше). Поголовье свиней выросло на 2% — до 27,5 миллиона, овец и коз — снизилось на 5%, до 23 миллионов.

На хозяйства населения приходилось 40,2% поголовья крупного рогатого скота, 9,2% свиней, 46,1% овец и коз (на конец августа 2020 года — 40,8%, 10,1% и 45,4% соответственно). Производство скота и птицы на убой в январе-августе в хозяйствах всех категорий снизилось на 0,3% в годовом выражении — до 9,5 миллиона тонн (в живом весе), в августе — выросло на 0,4%, до 1,2 миллиона тонн.

Производство молока за восемь месяцев 2021 года в годовом выражении не изменилось и составило 22,1 миллиона тонн, в августе — снизилось на 0,7%, до 3,1 миллиона тонн. Производство яиц в январе-августе уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 0,3% и составило 30,4 миллиарда штук, за август — выросло на 1,7%, до 4 миллиардов штук.