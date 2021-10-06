МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Российский агропромышленный комплекс успешно решает задачи продовольственной безопасности страны, но потенциал сельского хозяйства в России еще не исчерпан, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Импорт в Россию из дальнего зарубежья с начала года вырос на 29,4%

"Агропромышленный комплекс успешно решает задачи продовольственной безопасности России и сохраняет курс на создание высокотехнологичного, современного производства. Как неоднократно подчёркивал президент, мы полностью обеспечиваем себя основными продуктами питания и последовательно осваиваем глобальные рынки", — сказал Мишустин в своем приветствии участникам агропромышленной выставки "Золотая осень".

Особо он отметил хорошие результаты обрабатывающего сектора, напомнив, что по данным Росстата в текущем году более чем на треть выросли объёмы производства фруктовых и овощных соков, существенно увеличился выпуск консервов для детского питания и минеральной воды, есть прирост и в других отраслях пищевой промышленности.

Мишустин также отметил, что в России многое делается для развития агробиотехнологий — начиная с прошлого года, российскими вузами было создано 56 новых сортов и гибридов сельхозкультур. Также была существенно обновлена законодательная база для аграрного сектора — в текущем году было принято 18 законов по самому широкому кругу вопросов, в том числе снижены требования при создании небольших кооперативов, установлены правовые основы для формирования рынка сельхозпродукции и товаров с улучшенными характеристиками, введено понятие сельского туризма. Узбекистан хочет выращивать агрокультуры в России

Премьер напомнил, что сейчас на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который должен создать условия для развития рынка семян, поскольку это является важной частью обеспечения продовольственной независимости страны.

"Наш агропром, как уже говорил президент, за последние годы добился впечатляющих результатов. Но очевидно, что потенциал нашего сельского хозяйства ещё далеко не исчерпан. Ещё немало возможностей для новых проектов в агросекторе", — отметил Мишустин.

Он уверен, что всероссийский форум "Золотая осень" станет хорошей площадкой для поиска перспективных идей, партнёров и привлечения инвестиций. Глава правительства также поздравил аграриев с наступающим Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Большое спасибо за ваш нелёгкий труд, за тот бесценный вклад в развитие нашей страны, который вы вносите. От всей души поздравляю вас, желаю здоровья вам и вашим близким!" — сказал Мишустин.