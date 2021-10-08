МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 октября включительно составит 58,7 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 49,4 доллара, кукурузы — 47,2 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза РФ. Кабмин направит дополнительные средства на поддержку фермеров в регионах

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 283,9 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 255,6 доллара, на кукурузу — 252,5 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 октября включительно составляет 57,8 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 43,1 доллара, кукурузы — 45,2 доллара за тонну.

Министерство с начала апреля в информационных целях публикует на своем сайте расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Информация публикуется в последний рабочий день недели. Ставки применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин.

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.