МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Власти будут поддерживать сельскохозяйственный комплекс, чтобы он стал успешнее, а жизнь на селе была комфортной и современной, сказал президент России Владимир Путин. "Агрокомплекс" имени Ткачева стал крупнейшим землевладельцем в стране

"Все большую популярность у граждан, особенно с детьми, приобретает сельский туризм. Он дает дополнительные стимулы, ресурсы развитию небольших сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств. У малого бизнеса здесь большой потенциал. И мы будем всемерно поддерживать этот очень важный сектор. И в целом делать все для того, чтобы сельское хозяйство стало еще более успешным, а жизнь на селе — комфортной современной и благополучной", — сказал он в своем поздравлении работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником.

Он напомнил об уже действующих программах поддержки, среди которых — ипотечное кредитование, улучшение оказания медицинских услуг и образования.

"Так, с начала прошлого года действует льготная, по ставке до 3%, сельская ипотека. За это время, в том числе с ее помощью, в новое жилье переехали более 90 тысяч семей. В этом году стартовал целый ряд крупных проектов, направленных на повышение качества жизни граждан и модернизации первичного звена здравоохранения и программы капитального ремонта школьных зданий, и газификация. Во всех этих программах особое внимание уделяется именно сельским территориям, небольшим населенным пунктам", — сказал президент.

"Создание достойных привлекательных условий для жизни на селе – одно из важнейших направлений государственной политики. Россия, наш народ гордится успехами, которые достигнуты благодаря всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности", — добавил он.