МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, отметив, что агропромышленный комплекс чётко и слаженно работал в непростых условиях пандемии, телеграмма опубликована на сайте кабмина. Путин пообещал агрокомплексу поддержку

"Благодаря вашему самоотверженному труду и профессионализму агропромышленный комплекс чётко и слаженно работал в непростых условиях пандемии, успешно справился с поставленными задачами. Главное – аграрии смогли обеспечить миллионы наших граждан высококачественными продуктами питания, которые не только успешно конкурируют с импортными аналогами, но и превосходят их", — говорится в телеграмме.

Мишустин отметил, что правительство уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, оказывает помощь аграриям, в том числе предоставлением льготных кредитов, обновлением сельхозтехники и модернизацией предприятий, а также поддерживает развитие фермерского движения, потребкооперации.

"Для того чтобы и дальше отрасль демонстрировала устойчивый рост, а Россия оставалась в лидерах производителей и поставщиков продовольствия, необходимо внедрять современные методы землепользования и инновационные разработки, использовать достижения отечественной селекции и генетики, выращивать органическую продукцию. И конечно, вести активную деятельность по созданию национальной платформы цифрового сельского хозяйства", — добавляется в телеграмме.

Премьер-министр выразил уверенность, что любовь к родной земле, компетентность и целеустремлённость помогут решить все задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом страны.