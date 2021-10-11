МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россия с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2021 года) по 7 октября экспортировала 9,8 миллиона тонн пшеницы, что на 21,8% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ. Регионы довели до аграриев 66% федеральных субсидий

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за август, сентябрь и октябрь, всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 7 октября было экспортировано 11,4 миллиона тонн зерновых культур, что на 25,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона.

Поставки ячменя за рубеж упали на 38,8%, до 1,4 миллиона тонн, экспорт кукурузы — на 63,4%, до 0,1 миллиона.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 7 октября составила 314 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 7 долларов (на 2,3%).

По оценке российского Минсельхоза, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду (с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 года) мог достигнуть 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона. Экспорт зерна в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года) оценивается в 45-48 миллионов тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало.