МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. У российских сельхозпроизводителей есть все возможности, чтобы насытить своей продукцией внутренний рынок и занять ведущие позиции в других странах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию АПК. Эксперт ожидает резкого снижения экспорта российской пшеницы в октябре

Эффективно решать вопросы продовольственной безопасности РФ позволяют имеющиеся финансовые и научные ресурсы, производственный потенциал отечественного АПК, четкие планы реализации проектов, подчеркнул глава государства.

"У наших производителей есть все возможности, чтобы насытить внутренний рынок и занять ведущие позиции в мире. Это происходит уже сегодня по целому ряду направлений", — сказал Путин.

Президент РФ предложил продлить сроки действия научно-технической программы агропромышленного комплекса до 2030 года и обеспечить ее бесперебойное финансирование. Он напомнил, что программа была запущена 5 лет назад. В ходе ее реализации российским аграриям удалось вывести новые сорта наиболее важных сельхозкультур и создать серьезный задел для обеспечения фермеров на десятилетия вперед семенами отечественной селекции. Регионы довели до аграриев 66% федеральных субсидий

"Передовые научные знания и разработки в сельском хозяйстве, как и в любой другой сфере, значимы, разумеется, не сами по себе. Критически важно, чтобы полученные результаты способствовали росту благополучия и укреплению здоровья наших граждан, качеству жизни россиян, служили созданию новых рабочих мест и были направлены, разумеется, на наши общенациональные цели развития", — подчеркнул глава государства.

По мнению Путина, российские агропромышленные технологии необходимо продвигать на международные рынки. "Речь идет не только об экспорте самого продовольствия. Нужно активно продвигать на глобальные рынки наши современные аграрные технологии", — сказал он.

Кроме того, необходимо обновить образовательные программы РФ в области сельского хозяйства, чтобы россияне получали передовые знания и востребованные профессии, считает Путин.