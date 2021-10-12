МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза РФ продлить до 31 декабря текущего года льготу на ввоз белого сахара в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников. Решетников прокомментировал продовольственную инфляцию в России

Он напомнил, что тарифная льгота в виде беспошлинного ввоза сахара действовала в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года.

"В настоящее время пошлина на импорт белого сахара составляет 340 долларов за тонну. Предельный объем ввоза для России сохранится в размере 350 тысяч тонн. Мера направлена на поддержание стабильных цен на сахар на внутреннем рынке. Ранее введенная тарифная льгота позволила сохранить предприятиям, осуществляющим переработку сахара-сырца, около 1 миллиарда рублей", — сказал Решетников.