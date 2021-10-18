МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Крупные аналитики рынка начинают давать виды на урожай в России в следующем году, так, эксперты аналитического центра "Совэкон" считают, что валовый сбор пшеницы может составить 80,7 миллиона тонн благодаря хорошей погоде для сева и произрастания озимой пшеницы. Эксперты отметили рост экспортных цен на пшеницу до максимума за 9 лет

Прогноз "Совэкона" означает, что по сравнению с 2021 годом сбор пшеницы может вырасти почти на 7%, если сравнивать с последним прогнозом на текущий год самой компании (75,5 миллиона тонн). Между тем, сопоставление с официальным прогнозом Минсельхоза РФ (81 миллион тонн пшеницы по итогам текущего года) говорит о рисках снижения урожая в будущем году.

"Общая площадь посевов пшеницы в 2022 году оценивается в 28,7 миллиона гектаров, не изменившись по сравнению с прошлым годом. Но при этом, благодаря значительному снижению уровня гибели озимых по сравнению с 2021 годом, прогнозируется увеличение площади более продуктивной озимой пшеницы", — поясняют в "Совэконе".

Эксперты также отмечают, что запасы влаги в почве сейчас находятся выше или близко к среднему уровню на Юге и в Центре, ведущих регионах-производителях. Что касается яровой пшеницы, то площадь ее сева может сократиться из-за экспортной пошлины как основания для фермеров переходить на другие сельхозкультуры.

"В последнее время российские сельхозпроизводители столкнулись с множеством проблем — госрегулирование рынка, скачки цен на сельхозпродукцию, засушливая погода во второй половине лета. По крайней мере, погода начала сотрудничать — обильные дожди в начале осени способствовали увеличению запасов влаги по всей стране. В среднем озимая пшеница сейчас находится в лучшей форме за последние несколько лет", — приводятся в сообщении слова директора "Совэкона" Андрея Сизова.