МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Россия с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2021 года) по 14 октября экспортировала 11,1 миллиона тонн пшеницы, что на 18% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ. Аналитики спрогнозировали урожай российской пшеницы в следующем году

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за сентябрь и октябрь), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 14 октября было экспортировано 13 миллионов тонн зерновых культур, что на 21,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона.

Поставки ячменя за рубеж снизились на 34,9% — до 1,5 миллиона тонн, экспорт кукурузы — на 56,5%, до 0,2 миллиона тонн.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 14 октября составила 315 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 1 доллар (на 0,3%).

По оценке российского Минсельхоза, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду (с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 года) мог достигнуть 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона. Экспорт зерна в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года) оценивается в 45-48