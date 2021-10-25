МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Россия с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2021 года) по 21 октября экспортировала 11,6 миллиона тонн пшеницы, что на 21,2% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ. Регионы довели до аграриев 69,3% федеральных субсидий

По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ (без учета данных о взаимной торговле с государствами ЕАЭС за сентябрь и октябрь), всего в текущем сельхозгоду из России по состоянию на 21 октября было экспортировано 13,5 миллиона тонн зерновых культур, что на 24% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона.

Поставки ячменя за рубеж снизились на 36,8% — до 1,6 миллиона тонн, экспорт кукурузы — на 49,8%, до 0,3 миллиона тонн.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 21 октября составила 318 долларов за тонну, увеличившись за неделю на 3 доллара (на 1%).

По оценке российского Минсельхоза, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду (с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 года) мог достигнуть 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона. Экспорт зерна в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года) оценивается в 45-48 миллионов тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало.