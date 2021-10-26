МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил продолжить переговоры с Евросоюзом о возобновлении импорта кормов в Россию, доклад по данному вопросу необходимо представить до 1 апреля 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Импорт в Россию из дальнего зарубежья с начала года вырос на 29,4%

Соответствующее поручение председатель правительства дал по итогам 35-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), которое состоялось 18 октября.

"С доступом иностранной продукции на российский рынок также связано поручение о продолжении переговоров с Европейским союзом по возобновлению импорта кормов. Доклад об этом необходимо представить в Правительство до 1 апреля 2022 года. Ответственным ведомством назначен Россельхознадзор", — говорится в сообщении.

Россельхознадзор с весны 2021 года вводил ограничения на ввоз в Россию кормов и кормовых добавок из различных иностранных государств, в том числе — из Европы. Ведомство выражало обеспокоенность систематическими нарушениями при поставках кормовой продукции из европейских стран, обращая внимание на нарушения в контроле за производством кормов.

Кроме того, Россельхознадзор сообщал о выявлении незарегистрированные ГМ-компонентов в поставляемых кормах и кормовых добавках. В июле служба указывала, что вопросы поставок кормов планировалось обсудить 22 июля с представителями Генерального директората здравоохранения и продовольственной безопасности Еврокомиссии, однако ЕК перенесла переговоры на более поздний срок.