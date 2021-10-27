МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года по состоянию на 24 октября составил 26,733 миллиарда долларов, что на 19,5% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Россия снизила экспорт пшеницы на 21,2%

Экспорт зерна из России вырос на 11,6%, до 8,051 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 21,1%, до 5,131 миллиарда. Поставки масложировой продукции подскочили на 47,5%, до 5,35 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности возрос на 8,9%, до 3,547 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 29,9%, до 1,169 миллиарда.

Ведущий покупатель российской сельхозпродукции — Евросоюз с долей 13%, который нарастил импорт с начала года на 36,4%, до 3,463 миллиарда долларов. Турция, ранее, ещё в сентябре, лидер, остается на втором месте: страна увеличила закупки на 32,4%, до 3,151 миллиарда долларов, а ее доля в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составила 11,8%.

На третьем месте — Китай: экспорт в эту страну снизился на 9,7% и на данный момент составляет 2,79 миллиарда долларов, доля в общем объеме — 10,4%. В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Азербайджан. Мишустин оценил работу российского АПК в условиях пандемии

Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России по итогам года составит 34-35 миллиардов долларов. Министерство при расчете показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК", помимо данных ФТС, использует данные Росстата об экспорте рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряда иных товаров.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России в 2020 году составил 29,585 миллиарда долларов, увеличившись на 19,1% по сравнению с предыдущим годом. По оценке "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в 2020 году составили 30,556 миллиарда долларов.