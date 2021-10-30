МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Правительство России обсудило предварительные итоги уборки урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году и решило принять к сведению доклад министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, сообщается на сайте кабмина. Эксперт рассказала, как изменятся цены на продукты перед Новым годом

"Принять к сведению доклад министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году посевная площадь составляет 79,9 миллионов гектаров, этот показатель находится на уровне 2020 года, площади под зерновыми и зернобобовыми культурами составляют 47,04 миллионов гектаров. Добавляется, что из-за неблагоприятных погодных условий весной сев яровых культур проходил в более поздние сроки, что повлияло на сроки уборочных работ.

В четверг на заседании правительства Патрушев сообщил, что что урожай зерна в России в 2021 году в чистом весе составит более 123 миллионов тонн. По его словам, на текущий момент собрано 119 миллионов тонн зерна (в бункерном весе), включая 77,8 миллиона тонн пшеницы. Сбор урожая продолжается, в целом все сельскохозяйственные культуры еще предстоит убрать с площади порядка 5 миллионов гектаров.

Урожай гречихи в настоящее время составляет 928 тысяч тонн, что на 77 тысяч тонн (на 9%) больше, чем годом ранее, урожай масличных культур составляет 21 миллион тонн, сбор по итогам года планируется на уровне 22,8 миллиона тонн, рапса уже намолочено 2,9 миллиона тонн — больше, чем за весь прошлый год, доложил министр.

Овощей в организованном секторе планируется собрать порядка 7 миллионов тонн, при этом их производство в теплицах, по данным Патрушева, обновит рекордное значение и превысит 1,4 миллиона тонн. ПО сахарной свекле Минсельхоз планирует выйти в этом году на показатель в 39,6 миллиона тонн — на 5,7 миллиона тонн больше, чем в 2020-м.

По словам министра, для картофеля климатические условия текущего года были наиболее неблагоприятны, однако, несмотря на это, в настоящее время собрано 5,9 миллиона тонн, прогноз сбора культуры в организованном секторе — 6,4 миллиона. Урожай плодов и ягод планируется в объеме 1,5 миллиона тонн.