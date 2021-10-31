МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Лидером среди российских регионов по сбору тыквы является Дагестан — на него приходится более десятой части урожая этой культуры, а едят тыкв больше всего на Северном Кавказе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхозбанка. Кабмин обсудил урожай в России

"Среди отдельно взятых регионов по производству тыквы впереди всех Дагестан – 11% от общего объема в стране. Высокие результаты также у Воронежской (9%), Волгоградской (8%), Саратовской (7%) и Ростовской (7%) областей", — сообщили в пресс-службе.

Если оценить среднюю массу тыквы примерно в 4 килограмма, то на Северном Кавказе на человека приходится 9,4 килограмма, или две с лишним тыквы, продолжили в пресс-службе. В Южном федеральном округе на одного жителя приходится ровно 9 килограммов, или две тыквы с небольшим, а жителю Приволжья достается 6,6 килограмма — полторы тыквы.

В целом за последний сезон урожай тыквы в РФ составил 605,8 тысячи тонн в хозяйствах всех категорий. Ярко выраженные лидеры тыквенного производства — Приволжский федеральный округ, где собрали 193 тысячи тонн, или 32% общего урожая, а также Южный федеральный округ с урожаем в 148,3 тысячи тонн (24,5%).

"Еще 18% выращивают в Центральном, 16% – в Северо-Кавказском. На оставшиеся четыре округа — Северо-Западный, Сибирский, Уральский и Дальневосточный, – приходится только 10% урожая тыквы", — рассказали в пресс-службе РСХБ.

Главную роль в снабжении страны тыквой играют огороды россиян. На их долю приходится 82% урожая — по сути, восемь из десяти тыкв в РФ выросли у кого-то на даче или на участке загородного дома. "Еще 18% тыкв выращивают фермеры, из которых на сельскохозяйственные организации приходится 4%, а на крестьянские (фермерские) хозяйства – 14%", — заключили в банке.