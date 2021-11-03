МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз допустил рост цен на молочную продукцию с 1 декабря, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад ведомства, направленный в правительство. Минсельхоз заявил об обеспеченности России основными видами круп

"Себестоимость изготовления молочных продуктов растет. Плюс к этому в отрасли с 1 сентября ввели маркировку продукции, что может спровоцировать дополнительные затраты. Поэтому возможно отложенное, экономически обоснованное подорожание, предположили в ведомстве", — сообщает газета.

Отмечается, что ритейлеры получают от некоторых производителей уведомления о подорожании продукции с 1 декабря на 5%.

Добавляется, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе из-за подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов. Для предотвращения роста цен ведомство планирует направить компаниям субсидии в размере 10,6 миллиарда рублей на компенсацию затрат на подорожавшие корма для скота.