МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 по 31 декабря включительно составит 276,7 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза России. "Ъ" сообщил о нехватке товаров первой необходимости на Дальнем Востоке

Ставка рассчитана при индикативной цене в 1395,4 доллара за тонну подсолнечного масла (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на 50 долларов за тонну).

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из России с 1 по 30 ноября установлена на уровне 194,5 доллара за тонну.

В России на период с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года введена гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло. Ее величина составляет 70% разницы между индикативной ценой и базовой ценой, которая установлена в 1 тысячу долларов за тонну. Мониторинг цен осуществляет Минсельхоз. Что подорожает этой осенью, а что может подешеветь

Источником информации для проведения мониторинга являются ежедневные данные, публикуемые Refinitiv SA в отношении подсолнечного масла (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за тонну. Периодом мониторинга является календарный месяц, предшествующий месяцу расчета ставок.

Минсельхоз РФ не позднее 15-го числа каждого месяца осуществляет расчет ставок пошлин и размещение информации об индикативных ценах на подсолнечное масло. Рассчитанные ставки применяются начиная с 1-го числа месяца, следующего за днем их размещения на сайте министерства, и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин.