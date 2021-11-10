МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Из-за первой в этом сезоне вспышки куриного гриппа в префектуре Акита будет уничтожено более 140 тысяч кур, сообщило агентство Киодо. Банк Японии понизил прогнозы по основным экономическим показателям

В течение последних двух дней на одной из птицеферм города Ёкотэ в префектуре Акита было обнаружено 190 мертвых кур. Генетический анализ подтвердил наличие высокопатогенного штамма Н5 птичьего гриппа у некоторых особей.

Введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания, запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны. Всего будет уничтожено 143 тысячи кур.

На место решено направить заместителя министра сельского хозяйства.

Вспышка птичьего гриппа в прошлом сезоне осени 2020 — весны 2021 годов стала самой масштабной в истории страны. Заболевание задело более трети префектур, более чем в 50 хозяйствах было уничтожено около 10 миллионов кур.