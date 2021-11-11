МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россия в январе-сентябре 2021 года сократила экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) на 2,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 23,924 миллиона тонн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. Экспорт нефти из России за 9 месяцев превысил показатель за весь 2020 год

В денежном выражении поставки пшеницы за рубеж за девять месяцев повысились на 21,4%, составив 6,18 миллиарда долларов. Экспорт пшеницы в сентябре составил 4,577 миллиона тонн, что ниже показателя августа текущего года на 12,3%. В денежном выражении экспорт в сентябре снизился на 4,1% по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,263 миллиарда долларов.

В свою очередь поставки за рубеж растительного масла в январе-сентябре уменьшились на 15,1% и составили 2,408 миллиона тонн. В денежном выражении они выросли на 50%, до 3,039 миллиарда долларов. В сентябре экспорт масла сократился по сравнению с августом на 73,7% в натуральном выражении и на 72,1% — в денежном, до 98,4 тысячи тонн на 131,5 миллиона долларов соответственно.

Одновременно Россия в январе-сентябре увеличила импорт пшеницы на 25,1% — до 109 тысяч тонн (на 42,1 миллиона долларов), в сентябре — нарастила почти вдвое (на 97,4%) по сравнению с августом, до 6,8 тысячи тонн (на 2,6 миллиона долларов). Импорт ячменя за девять месяцев сократился на 75,3% — до 6,6 тысячи тонн (на 2 миллиона долларов), в сентябре он составил 0,5 тысячи тонн (на 0,2 миллиона долларов).

Ввоз кукурузы в январе-сентябре уменьшился на 29,7%, до 31,8 тысячи тонн (на 99,2 миллиона долларов), в сентябре — в 11 раз по сравнению с предыдущим месяцем, до 0,1 тысячи тонн (на 0,1 миллиона долларов). Импорт растительного масла в январе-сентябре увеличился на 23% — до 1,2 тысячи тонн (на 1,3 миллиона долларов), в сентябре — снизился на 49,8% к августу, до 0,1 тысячи тонн (на 0,1 миллиона долларов).

Экспорт злаков из России в 2020 году составил 48,6 миллиона тонн (включая 38,4 миллиона тонн пшеницы и меслина). По оценке российского Минсельхоза, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду (с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 года) мог достигнуть 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона. Экспорт зерна в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года) оценивается в 45-48 миллионов тонн.