МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В Японии случилась новая вспышка птичьего гриппа, передает агентство Киодо. Банк Японии понизил прогнозы по основным экономическим показателям

В префектуре Кагосима было обнаружили несколько мертвых птиц. Как показали генетические анализы, эти птицы погибли в результате инфицирования высокопатогенным штаммом Н5 птичьего гриппа.

На птицеферме, где были обнаружены очаги заболевания, уничтожат 38,5 тысячи птиц. В настоящий момент введен карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трехкилометровой зоны вокруг фермы, запрещен вывоз птиц и яиц за пределы десятикилометровой зоны. Всего уничтожат 143 тысячи птиц.

Нескольким днями раньше вспышка птичьего гриппа произошла в префектуре Акита на севере страны.

В прошлом сезоне осени 2020-весны 2021 произошла самая масштабная вспышка птичьего гриппа в истории Японии. Тогда эпидемия распространилась в более трети префектур, и более чем в 50 хозяйствах было уничтожено около 10 миллионов кур.