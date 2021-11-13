МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило лишение Россельхознадзора полномочий по уничтожению генетически модифицированных семян при их ввозе или использовании на территории страны, сообщает пресс-служба кабмина. ФТС отчиталась об экспорте сельхозпродукции

"Одобрить проект поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 1115663-7 "О семеноводстве" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что исключается полномочие федерального органа, осуществляющего функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, по уничтожению семян, содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы (ГМО), и растений, содержащих ГМО, или семян, не соответствующих показателям сортовых и посевных качеств, при ввозе их в РФ или использовании на территории страны.

Также, согласно проекту поправок в законопроект, для исключения двойного толкования возможности проведения молекулярно-генетического анализа за счет средств федерального бюджета вносится уточнение в часть 4 статьи 7 законопроекта, в соответствии с которым молекулярно-генетический анализ осуществляет государственное учреждение.