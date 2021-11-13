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2021
https://1prime.ru/Agriculture/20211113/835207462.html
Кабмин лишил Россельхознадзор полномочий по уничтожению ГМО-семян
Сельское хозяйство
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Правительство России одобрило лишение Россельхознадзора полномочий по уничтожению генетически модифицированных семян при их ввозе или использовании на территории страны, сообщает... ПРАЙМ, 13.11.2021
сельское хозяйство, экономика, новости, правительство рф, россельхознадзор, семена, гмо
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило лишение Россельхознадзора полномочий по уничтожению генетически модифицированных семян при их ввозе или использовании на территории страны, сообщает пресс-служба кабмина.
"Одобрить проект поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 1115663-7 "О семеноводстве" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Отмечается, что исключается полномочие федерального органа, осуществляющего функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, по уничтожению семян, содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы (ГМО), и растений, содержащих ГМО, или семян, не соответствующих показателям сортовых и посевных качеств, при ввозе их в РФ или использовании на территории страны.
Также, согласно проекту поправок в законопроект, для исключения двойного толкования возможности проведения молекулярно-генетического анализа за счет средств федерального бюджета вносится уточнение в часть 4 статьи 7 законопроекта, в соответствии с которым молекулярно-генетический анализ осуществляет государственное учреждение.