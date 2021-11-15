МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, за январь-сентябрь увеличила чистую прибыль по МСФО в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 35,422 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. ОГК-2 нарастила чистую прибыль за девять месяцев почти на 20%

Скорректированная EBITDA группы выросла на 52%, до 30,722 миллиарда рублей, выручка — на 45%, до 157,576 миллиарда.

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 57% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича. Другие крупные акционеры — предприниматель Максим Воробьев (около 10% акций) и гендиректор "Русагро" Максим Басов (8%). Free float составляет порядка 25%.