МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Россия к 17 ноября собрала 1,037 миллиона тонн гречихи, что на 66 тысяч тонн (на 6,8%) выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Covindex вернулся к росту - поднялся на 3,3 пункта

"В России завершается уборка основных крупяных культур. В частности, по состоянию на 17 ноября собрано 1,037 миллиона тонн гречихи, что на 66 тысячи тонн выше показателя на аналогичную дату прошлого года. По прогнозу Минсельхоза, в этом году валовый сбор культуры превысит уровень 2020 года и в полном объеме обеспечит загрузку предприятий переработки", — говорится в сообщении.

Минсельхоз указывает, что в текущем году посевные площади под гречихой в России были увеличены на 12,1%, до 975,9 тысячи гектаров — это позволило получить стабильный урожай даже в условиях неблагоприятных погодных факторов.

"Выращивание гречихи ведется в 49 субъектах России. К регионам-лидерам, на которые приходится порядка 75% валового сбора, относятся Алтайский край, Республика Башкортостан, Курская, Воронежская и Орловская области", — напоминает аграрное ведомство.

Министерство также подчеркивает, что производство гречихи в России в настоящее время уже полностью покрывает потребности внутреннего рынка.

"Минсельхоз ведет планомерную работу, направленную на расширение посевных площадей, внедрение современных технологий, увеличение объемов внесения минеральных удобрений и применение высокопродуктивных семян. Эти и другие меры способствуют росту производства крупяных культур и формируют значительную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности", — добавляется в сообщении.