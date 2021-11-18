КИЕВ, 18 ноя — ПРАЙМ. Украина впервые в истории начала импортировать свежие огурцы из России, сообщает международная информационно-аналитическая платформа плодоовощного бизнеса EastFruit. Минсельхоз отчитался об увеличении сбора гречихи в стране

"На этой неделе на рынке Украины произошло весьма резонансное событие – впервые в истории Украина начала импортировать свежий огурец из страны, которая ранее была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов, то есть из России!" — говорится в сообщении.

По данным торговых источников EastFruit, огурцы из РФ оказались конкурентными по цене с украинскими, несмотря на импортную пошлину в 10%, которую приходится уплачивать импортерам, так как Украина вышла из соглашения о свободной торговле с РФ.

"На данный момент предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузки, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 гривен за килограмм (1,44-1,7 доллара). Соответственно на этом фоне резко вырос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 гривен за килограмм (0,19-0,38 доллара) дешевле. Есть также в продаже огурец из Беларуси, который стоит немного дороже турецкого. А вот российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, так как в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец", — цитирует EastFruit одного из экспертов.

По данным EastFruit, за первые 8 месяцев 2021 года Украина импортировала рекордный объем свежих огурцов для этого периода года – 12,1 тысячи тонн, а главными поставщиками огурцов на Украину были Турция и Белоруссия. Экспорт огурца за этот же период из Украины составил 4 тысячи тонн, он вырос в 2,3 раза по отношению к тому же периоду 2020 года.