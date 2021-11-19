МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении финансирования Крыму на поддержку пострадавших от ливней сельхозпроизводителей, сообщила пресс-служба кабмина. Правительство готовит налоговый эксперимент для микропредприятий

"Республика Крым получит федеральные средства на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям, которые понесли убытки из-за паводков летом 2021 года", — говорится в сообщении.

Добавляется, что выплаты получат семь сельскохозяйственных организаций, три из которых — фермерские хозяйства и одно личное подсобное хозяйство. Средства поступят из резервного фонда правительства РФ, а контроль за расходами поручено вести Минсельхозу.

Напоминается, что в июне в Крыму был введен режим ЧС из-за сильных дождей, которые повредили сельхозкультуры на площади почти 490 гектаров. Также погибло более 250 сельскохозяйственных птиц. Стало известно, сколько отелей в Крыму уже занято на новогодние каникулы

Правительство уже оказывало финансовую помощь Крыму, например, в августе было выделено финансирование на восстановление дорог, повреждённых в результате ЧС, а в сентябре — на работы по восстановлению пропускной способности рек в Ялте и Бахчисарае, отмечается в сообщении. Также в сентябре было выделено почти 400 миллионов рублей на выплаты крымчанам, лишившимся жилья из-за паводков.

Сообщается, что в октябре из резервного фонда поступило финансирование на возмещение средств регионального бюджета, направленных на оказание единовременной материальной помощи, а также на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества. Помощь получили почти 4 тысячи человек. Также в октябре были направлены средства на капремонт образовательных организаций, чьи здания пострадали из-за стихии.