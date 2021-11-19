МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 24 по 30 ноября включительно составит 78,3 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 65,3 доллара, кукурузы — 53,6 доллара за тонну, следует из информации на сайте Минсельхоза. Зерновой союз рассказал об ожидаемом урожае зерна в России

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в размере 311,9 доллара за тонну, на ячмень — при цене в 278,3 доллара, на кукурузу — 261,6 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 17 по 23 ноября включительно составляет 77,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 66 долларов, кукурузы — 62,9 доллара за тонну.

Министерство с начала апреля в информационных целях публикует на своем сайте расчетные ставки вывозных таможенных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Информация публикуется в последний рабочий день недели. Ставки применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок пошлин. ЕАЭС утвердил прогнозы развития АПК на 2021-2022 годы

В России со 2 июня заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы — 200 долларов за тонну, для кукурузы и ячменя — 185 долларов.

Для расчета гибкой пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже. Средства, полученные за счет пошлин, будут возвращаться в российские регионы в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Субсидии регионам будут распределяться в зависимости от объема произведенной продукции.