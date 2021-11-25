МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Сформировавшийся по всему миру дефицит азотных удобрений и рекордный рост цен на них вынуждает американских фермеров, занимающихся выращиванием кукурузы, рапса и пшеницы, откладывать их закупки. Как пишет газета "Ведомости", это грозит снижением урожая для стран Северной Америки и откроет новые рынки для российских производителей.

Канадская компания Nutrien (крупнейший поставщик удобрений в США и лидер мирового рынка по производству калийных удобрений, один из трех крупнейших мировых поставщиков азотных удобрений) сообщил о сокращении весной 2022 года объема азотных удобрений, которые может поставить.

Как пишет Reuters со ссылкой на старшего вице-президента компании по розничной торговле Джефф Тарси, объемы снижения пока неизвестны.

Еще в начале текущего месяца, 4 ноября, топ-менеджмент американского производителя и дистрибутора азотных удобрений CF Industries Holdings заявлял о нехватке продукции. Ситуация стала настолько острой, что уже в ближайшем будущем фермеры не получат достаточное для них количество удобрений.

Несмотря на возможный дефицит, Комиссия по международной торговле США все еще продолжает антидемпинговое расследование в отношении поставщиков карбамидо-аммиачной смеси из РФ и Тринидада и Тобаго.