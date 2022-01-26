МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Экспорт сельскохозяйственной продукции из России с начала года по состоянию на 23 января составил 1,109 миллиарда долларов, что на 9,3% ниже показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе. Минсельхоз не видит причин для сильного подорожания хлеба в России

Экспорт зерна из РФ снизился на 38,6%, до 316 миллионов долларов, рыбы и морепродуктов — вырос на 33,6%, до 171 миллиона. Поставки масложировой продукции увеличились на 16,5%, до 303 миллионов долларов, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 22,2%, до 121 миллиона, мясной и молочной продукции — на 17,5%, до 47 миллионов.

Ведущий покупатель российской сельхозпродукции, Евросоюз с долей 17%, нарастил импорт с начала года на 36%, до 189 миллионов долларов. На втором месте — Турция: страна снизила закупки на 14,8%, до 184 миллионов долларов, а ее доля в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составила 16,6%.

На третьем месте — Китай: экспорт в эту страну снизился на 45,3% и на данный момент составляет 117 миллионов долларов, доля в общем объеме — 10,5%. В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Египет, Южная Корея, Саудовская Аравия, Алжир, Украина, Пакистан и Узбекистан.

По оценке "Агроэкспорта", поставки сельхозпродукции из России за рубеж по итогам 2021 года составили 36,036 миллиарда долларов, увеличившись на 21,6% по сравнению с 2020 годом.