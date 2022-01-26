МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Отгрузка дополнительного объема карбамида на экспорт не нанесет ущерба поставкам в адрес российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, сообщает пресс-служба Минпромторга. Россия с начала года снизила экспорт сельскохозяйственной продукции

На этой неделе ведомство утвердило увеличение квоты на экспорт из России карбамида: с 1 февраля по 31 мая 2022 года дополнительно будет вывезено 280 тысяч тонн продукции сверх установленного объема.

"По обновленным данным, производство карбамида в 2022 году ожидается более 10 миллионов тонн. Согласно плану приобретения минеральных удобрений сельхозпроизводителями, на 2022 год запланировано приобретение 505 тысяч тонн карбамида (с учетом дополнительной потребности). Баланс производства и потребления в 2022 году показывает, что отгрузка дополнительного объема карбамида на экспорт не нанесет ущерба поставкам в адрес российских сельскохозяйственных товаропроизводителей ", — говорится в сообщении.

"Поэтому объем нетарифной квоты будет увеличен на 280 тысяч тонн", — подытожили в ведомстве. Российские производители удобрений нарастили объемы производства

Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые будут действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом РФ. Срок действия лицензии — со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.

Квота является нетарифной, для азотных удобрений (кроме сульфата аммония и смесей нитрата аммония с карбонатом кальция) она составляет 5,9 миллиона тонн, для сложных удобрений с содержанием азота (азофоска (NPK), диаммонийфосфат (DAP) и моноаммонийфосфат (MAP), аммофос (NP)) — 5,35 миллиона тонн.