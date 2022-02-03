МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ держит на особом контроле ситуацию с ценами на продукты питания, меры для сдерживания стоимости базовых продуктов направлены и поддержку производителей, дополнительные меры поддержки в объеме 12,5 миллиарда рублей будут оказаны производителям хлеба и молока, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении министерства. Власти проработали рекомендации по ценам на сахар

Патрушев провел в четверг межведомственное совещание, участники которого обсудили вопросы стабилизации цен на продовольственные товары. "Правительство принимает необходимые меры для сдерживания стоимости базовых продуктов. В первую очередь, эти меры направлены на поддержание высокого уровня самообеспеченности продовольствием, защиту внутреннего рынка и, конечно, на поддержку наших производителей", — отметил министр.

В частности, по его словам, на контроле региональных властей и под пристальным вниманием министерства находится вопрос доступности хлебобулочной продукции. "Сейчас Минсельхоз дополнительно прорабатывает возможность прямой поддержки хлебопекарных предприятий и планирует направить 2,5 миллиарда рублей в виде субсидий на производство хлеба", — говорится в сообщении.

В прошлом году на эти цели хлебопекам было выделено 1,8 миллиарда рублей. В сообщении также отмечается, что благодаря действию экспортных пошлин и квот на зерно в прошлом году стоимость хлеба у производителей росла медленнее инфляции.

"Отдельного внимания требует и молочная отрасль, где на протяжении двух лет на фоне существенного роста себестоимости цены были стабильными. В этих непростых условиях рассматриваем возможность поддержать наших животноводов и по опыту прошлого года дополнительно выделить им не менее 10 миллиардов рублей на закупку кормов", — заявил министр.

"Указанные меры позволят сохранить рентабельность производителей базовых продуктов питания и обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной и молочной продукции", — говорится в сообщении.