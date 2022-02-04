МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россия и Китай приняли протоколы, позволяющие поставлять в Китай пшеницу и ячмень со всей территории России и разрешающие экспорт в КНР люцерны, а также прорабатывают возможность поставок гороха, говорится в сообщении Россельхознадзора. Россия снижает пошлину на экспорт пшеницы

"4 февраля в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Китай и переговоров главы государства с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином были приняты двусторонние соглашения, которые расширяют перечень и объем поставляемого из России в Китай зерна", — говориться в сообщении.

Изменения были внесены в ряд протоколов — о фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из РФ в КНР, и по ячменю, — заключенных между компетентными ведомствами стран. Возможность поставок появилась с момента принятия таких изменений.

"Изменения отменяют регионализацию по отправкам из России в Китай пшеницы и ячменя. Теперь эти зерновые культуры могут ввозиться в КНР со всей территории Российской Федерации", — говорится в сообщении. Пекин повысил цель по товарообороту с Россией

До этого в перечне поставщиков было всего семь российских субъектов (Алтайский и Красноярский края, Челябинская, Омская, Новосибирская, Амурская и Курганская области), и в него не входили ведущие зернопроизводящие регионы страны.

Кроме того, принят протокол о санитарных и фитосанитарных требованиях к люцерне, который разрешает поставки этой культуры из России в Китай.

"В настоящее время российская и китайская стороны продолжают работу над расширением взаимовыгодных торговых возможностей. В частности, в 2022 году планируется подписание протокола, который позволит поставлять из России в Китай горох", — сообщает ведомство.