МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила Минсельхозу "погрузиться" в проблему накопленного предприятиями навоза, который можно было бы использовать как удобрение.

Матвиенко выразила недовольство тем, что из-за противоречий в законодательстве сельскохозяйственные предприятия и перерабатывающие производства штрафуют за наличие отходов жизнедеятельности животных.

"Ко мне обратились 10-15 губернаторов с тем, что перерабатывающие предприятия находятся из-за штрафов на грани закрытия", — обратилась Матвиенко к замглавы Минсельхоза Ивану Лебедеву.

"Минсельхоз знает эту проблему? Почему вы вместе с Минприродой ее не решаете? Или вы не погружаетесь так глубоко в навоз, это не царское дело?" — спросила Матвиенко Лебедева.

Замглавы ведомства ответил, что министерство знает об этой проблеме и готовит положительное заключение на предложенный сенаторами законопроект о регулировании использования отходов жизнедеятельности животных.