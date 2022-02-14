МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Отказ Украины от белорусских удобрений приведет к росту цен на украинскую сельхозпродукцию, заявила РИА Новости руководитель направления "Экономика несырьевого сектора" ЦСР Ксения Банникова. Лукашенко: Киев отказался от белорусских удобрений

"Переключение на поставки (удобрений на Украину – ред.) из США скорее всего приведет к удорожанию удобрений для Украины и, как следствие, к удорожанию украинской сельхозпродукции", — сказала Банникова. Стоимость смешанных удобрений, поставлявшихся из Белоруссии на Украину в 2019-2020 годах, по ее словам, была ниже, чем экспортируемых из США: 368 и 314 долларов за тонну против 398 и 355 долларов за тонну соответственно). Стоимость калийных удобрений, ввозимых на Украину из Белоруссии, напротив, была выше американских: 299 и 285 долларов против 278 и 232 долларов за тонну соответственно. "Однако стоит иметь в виду, что поставки калийных удобрений из США в Украину могут обойтись дороже за счет транспортировки", — заметила эксперт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого процитировало агентство Белта, заявил в понедельник, что Украина отказалась от белорусских калийных удобрений и попросила США их заместить.

Введенные ограничения, по словам Банниковой, затронут в первую очередь украинских потребителей, и в меньшей степени – поставщиков из Белоруссии, поскольку доля Украины в их поставках очень мала. "Экспорт Беларусью калийных удобрений в 2019 и 2020 годах составлял около 2,8 миллиарда долларов и 2,4 миллиарда долларов соответственно. Доля Украины в экспорте Беларуси составляла всего около 2%", — рассказала Банникова.

Вместе с тем, эксперт признала, что, если ограничения затронут также смешанные удобрения, эффект для белорусских поставщиков будет более значимым: в 2019 и 2020 годах Белоруссия экспортировала их на 306 миллионов и 318 миллионов долларов соответственно. Доля Украины в экспорте составляла 55% и 60% соответственно.

Однако заместить выпавшие объемы поставками из США Украине будет сложнее, поскольку американцам для этого придется перераспределить свои продажи от других потребителей. Основные направления экспорта калийных удобрений из США – это Китай, Бразилия и Республика Корея, а по смешанным удобрениям – Канада и Бразилия. На Украину в 2020 году пришлось около 7,8% американского экспорта калийных удобрений и 31% объема экспорта смешанных.

При этом Украина не является крупным игроком на мировом рынке: ее доля импорта калийных удобрений составляет менее 0,5% мировых объемов, а в импорте смешанных удобрений – около 3%. "С учетом этих долей сложно ожидать очень сильного влияния принятого решения на мировые цены удобрений", – заявила эксперт.