МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия с начала 2021-2022 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2021 года) по 17 февраля экспортировала 27,4 миллиона тонн пшеницы, что на 28,4% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, говорится в мониторинге Минсельхоза РФ. Какие кофейные напитки замедляют старение

"По оперативным данным ФТС России на 17 февраля в текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 27,4 миллиона тонн, что на 28,4% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (38,2 миллиона тонн)", — сообщает ведомство.

В том числе поставки пшеницы упали на 29,6%, до 22,4 миллиона тонн, ячменя – на 31,5%, до 2,9 миллиона тонн, кукурузы – на 12,6%, до 1,7 миллиона тонн.

По данным Международного совета по зерну, которые приводит Минсельхоз, цена на российскую пшеницу четвертого класса (12,5% протеина, FOB Новороссийск) по состоянию на 17 февраля составила 315 долларов за тонну, снизившись за неделю на 3 доллара.